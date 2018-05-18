Дело Вышинского: в Russia Today прокомментировали возможность эвакуации журналистов из Украины

Сегодня, 16:20

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что всех журналистов ждут в России

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr
Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr

Централизованная эвакуация сотрудников агентства "РИА Новости Украина" в Россию не планируется, это личное дело каждого. Об этом заявил в пятницу генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию вокруг обысков в редакции "РИА Новости Украина" и задержания Кирилла Вышинскогопередает ТАСС.

"Централизованно никто этого делать не собирается, это личное дело каждого. Но мы ждем всех коллег – журналистов не только в нашей редакции, но и в России, чтобы предоставить им условия для нормальной жизни и работы", – сказал он.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

17 мая Вышинского, который подозревается в госизмене, суд разрешил арестовать на два месяца.

На заседании Херсонского городского суда прокурор озвучил текст подозрения для Вышинского. Как выяснилось, ему среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.

Сам подозреваемый признал наличие у него российского гражданства. В то же время в свое оправдание на инкриминируемые ему действия по подготовке антиукраинских статей Вышинский отметил, что эти материалы не являются редакционными и авторы размещали их в рубрике "Точка зрения".
сбу, риа новости, вышинский

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