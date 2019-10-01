Демократы потребовали от Джулиани предоставить документы о разговоре Трампа с Зеленским

Демократы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США потребовали от адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани предоставить все документы о разговоре с президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал Axios.
"В соответствии с проводимой Палатой представителей процедурой импичмента обязуем вас повесткой предоставить документы к 15 октября", — говорится в письме демократов в адрес Джулиани.
Кроме того, мы писали, что адвокат Рудольф Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения в Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.
Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.
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