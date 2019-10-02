Демократы угрожают принудительно получить документы о контактах Трампа с Украиной

Конгресс США / Фото: AFP

Демократы в Палате представителей США пригрозили Белому дому принудительным получением через официальную повестку записей, связанных с возможным давлением президента Трампа на Украину, поскольку администрация проигнорировала просьбу о добровольном предоставлении этих документов.

Об этом говорится в письме-меморандуме за подписью руководителя Комитета по вопросам надзора и реформ при поддержке глав других комитетов, которые ведут расследование, касающееся импичмента президенту США, – пишет Укринформ.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался не только сделать это, но даже дать ответ комитетам", – говорится в письме, датированном 2 октября.

Реклама

При этом напоминается, что конгрессмены писали запросы в течение целого месяца, начиная с 9 сентября. Демократы также добавили к письму проект официальной повестки, которая требует принудительного предоставления документов.

"Откровенное игнорирование Белым домом многочисленных запросов на добровольное предоставление документов в сочетании со жесткими и безотлагательными предупреждениями генерального инспектора (Разведывательного сообщества – ред.) о серьезности этих обвинений не оставляет нам другого выбора, кроме как заставить их этой повесткой", – подчеркивается в документе.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама