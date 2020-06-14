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День донора крови: Зеленский обратился к украинцам

14 июня, 10:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства призывает к добровольному и безвозмездному донорству

Сегодня в Украине отмечают День донора крови. Президент Владимир Зеленский в своем поздравлении указал на важность донорства в Украине, поскольку это может спасти жизни украинцев.

Он сообщил, что в этом году мероприятия в рамках Всемирного дня донора крови будут проходить под лозунгом "Сдавать кровь во имя здорового мира", целью которых является привлечение внимания к личному вкладу каждого донора в сохранение здоровья людей.

"Именно поэтому призываю всех задуматься над вечными человеческими ценностями, такими, как сострадание и любовь к ближнему, доброта и альтруизм, что, безусловно, являются базовыми принципами системы донорства. Убежден, что доступ пациентов к достаточным запасам безопасной крови и продуктам крови может быть обеспечен только благодаря регулярному добровольному и безвозмездному донорству и является ключевым компонентом системы национальной безопасности страны", – говорится в поздравлении Зеленского, опубликованном на сайте ОПУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Минздраве рассказывали об особенностях клинических испытаний и донорства в Украине. В ведомстве отметили, что главные условия – это добровольность и безопасность.

Также мы писали, где в Киеве можно сдать кровь на донорство. Если вам исполнилось 18 лет, вы можете стать донором и спасти не одну человеческую жизнь. Однако имейте в виду, что сдача крови имеет свои противопоказания и особенности.

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кровь донор Владимир Зеленский донорство День донора

Источник: Сегодня

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