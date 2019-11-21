День достоинства и свободы: что говорят политики о годовщине Революции

В 2014 году украинцы отстояли свое право на свободную и достойную жизнь

Украина отмечает 21 ноября День достоинства и свободы – день, с которого началась Революция достоинства, навсегда изменившая украинцев и страну в целом. Это событие объединило украинцев со всех уголков страны, некоторые из них, к сожалению, отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Что об этом говорят политики и что для них значит этот день.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что День достоинства и свободы – это особый день для каждого украинца, а сами по себе "достоинство" и "свобода" – неотъемлемые составляющие ДНК украинцев. По его словам, наш народ не на словах, а на деле знает, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах.

"Он (День достоинства. – Ред.) связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране… В сложные моменты украинцы всегда демонстрируют невероятную сплоченность и единство. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола, языка и вероисповедания. И сегодня как никогда мы нуждаемся в таком же единстве. Ради защиты страны, независимости, свободы и права самостоятельно выбирать собственное будущее. Мы должны отстаивать и защищать идеалы, за которые отдали жизни наши граждане. И, конечно, нам нужны результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные – наказание", – заявил глава государства.

Видео: president.gov.ua

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков почтил память героев Революции достоинства в Запорожье, возложив цветы к памятнику украинским героям.

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко говорит, что свобода – это возможность жить в собственном независимом государстве, а достоинство – это сильная украинская армия, которой мы гордимся и которая уже шестой год подряд защищает право украинцев быть свободными.

"Свобода – это демократия, право свободного выбора. Достоинство – это право на собственное мнение, которое никто не может ограничить уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации. Свобода – это возможность свободно путешествовать по Европе и всему миру. Достоинство – это перспектива стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Свобода и достоинство – это радость говорить на родном языке, ходить в свою церковь и знать свою историю. А еще – это уважать права других", – сказал политик.

Лидер "Народного Фронта" Арсений Яценюк отмечает, что Революция достоинства стала испытанием нашей нации, в котором украинцы выстояли и победили.

"Сегодня и всегда должны помнить о большой цене, уплаченной за право украинцев быть самими собой. Настоящее и будущее Украины всегда требует бдительности, чтобы не дать шансов украсть завоеванное достоинство. Свобода и достоинство стоят борьбы", – написал он в Facebook.

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что революции в Украине совсем не о политике, не о фальсификациях и евроинтеграции, а о чести, о праве быть свободным человеком на своей родной земле.

"Те, кто 15 и 6 лет назад вышли на Майдан, совсем не думали о выборах и рейтингах. Они вышли из дома, покинули свои семьи, покинули зону комфорта и пошли в огонь, чтобы отстоять священное и высокое право человека на свободу. И именно благодаря им Украина до сих пор есть. Именно благодаря им она всегда будет. Благодаря им наша Украина ведет большую борьбу за истинную независимость и суверенитет. И именно благодаря им мы таки победим. Потому что нет другого права и другого выбора. Мы хорошо вооружены, вооружены светлой памятью о тех, кто не отсиделся, не охладел, не испугался", – заявила она.

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман: "Стоит помнить, особенно в эти дни: какой будет Украина, зависит от каждого из нас".

Сегодня – шестая годовщина с начала Евромайдана в Украине – события, которое навсегда изменило новейшую историю страны. Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в столице на Майдане Незалежности начали собираться активисты, чтобы выразить свой протест. Сначала сотни украинцев пришли протестовать против того, что правительство Николая Азарова отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и взяло курс на Таможенный союз. С каждым днем к сотням протестующих присоединялись тысячи. По официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане Незалежности и в центре Киева погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. Читайте подробнее о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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