"День настоящих патриотов": Зеленский поздравил добровольцев с праздником

В Украине сегодня отмечают День добровольца. Президент Владимир Зеленский отметил важность добровольческого движения, которое помогло остановить российскую агрессию на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, День добровольца – это день настоящих патриотов, которые в решающий момент встали на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Крайне важным для нас является сохранение светлой памяти о героях-добровольцах, ведь пока жива память о тех, кто сделал первый мужественный шаг к защите Украины в тяжелое для нее время, кто отдал самое ценное – свою жизнь, до тех пор не угаснет воля к борьбе за наше будущее, будущее наших детей. Благодаря самоотверженности и героизму, продемонстрированным воинами-добровольцами в боях с российским агрессором, добровольческое движение навсегда вошло в историю Украины и в дальнейшем будет оставаться подтверждением свободолюбия украинского народа и несокрушимости его духа", – написал Зеленский.

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Президент отметил, что подписал принятый Верховной Радой закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий, и подчеркнул, что бойцы уже начали получать первые УБД.

"Я искренне благодарен за то, что и сегодня многие из вас, приобретя бесценный опыт, продолжают выполнять боевые задачи на востоке родины в составе обновленного украинского войска. Обращаюсь к Кабинету министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почтения памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины. Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения. Украина должна достойно чествовать добровольцев, вернувшихся с фронта. Слава нашим добровольцам", – добавил глава государства.

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Отметим, что сегодня на улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию в связи с рядом мероприятий, посвященных Дню добровольца. В МВД рассказали, что общественный порядок будут поддерживать усиленными нарядами.

Сайт "Сегодня" поговорил с Данилом, уроженцем райцентра Сватово Луганской области, который в 2014-м заканчивал Луганское медучилище. Был одним из организаторов местного Евромайдана. Попал "на карандаш" к местным сепаратистам и чудом избежал ареста. Пошел на войну. Читайте подробней интервью Доброволец Данил Турчин: "Я поехал воевать, что оставалось? У меня дом забрали, жизнь забрали…"

Смотрите в сюжете, как Украина отмечала День добровольца в 2018 году:

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