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День Независимости 2019: Борис Джонсон сказал "Слава Украине" (видео)

23 августа, 15:45

Премьер-министр Великобритании и депутаты тепло поздравили украинцев с главным государственным праздником

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Ведущие британские политики поздравили Украину с наступающим Днем Независимости 2019.

На опубликованном украинским посольством видео члены парламента Великобритании зачитали текст написанной Тарасом Петриненко песни "Україна".

По строчке-две из известного хита зачитали экс-посол Великобритании в Украине Роберт Бринкли, менеджер Украинского форума в Королевском институте международных дел Орыся Луцевич, глава "Группы дружбы" с Украиной в парламенте Джон Виттингдейл, директор по вопросам исследований общества имени Генри Джексона Эндрю Фоксолл, а также парламентарии Джон Джанголи, Полин Летти, Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган.

В завершение видео премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который на днях провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, сказал "Слава Украине!", а члены украинского посольства в Великобритании ответили ему "Героям слава!".

"Сегодня" внимательно следят за всем вокруг наступающего Дня Независимости Украины. О том, какие мероприятия будут проходить в стране на праздник, вы можете узнать из статьи на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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