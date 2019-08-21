День Независимости 2019: главный символ Анкары осветят в цвета Украины

Городская администрация подсветит башню Атакюле в синий и желтый цвета

Башня Атакюле / Фото: Flickr

В турецкой столице Анкаре решили оригинально отметить День независимости Украины 2019 – подсветив цветами украинского флага один из главных символов города.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на посольство Украины в Турции.

"Вечером 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины, башня Атакюле будет подсвечена желтым и синим – цветами Государственного флага Украины", – пишет издание.

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На своей странице в Facebook Украинский союз в Анкаре уточнил, что праздничная иллюминация будет работать с 19:30 до 01:00.

"Приглашаем всех желающих полюбоваться этим захватывающим действом и в украинском кругу друзей отпраздновать 28-летие Независимости Украины", – сообщили в союзе.

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Помимо этого, в Атакюле пройдет выставка работ украинского архитектора и художника Олега Слепцова.

Напомним, что съемочные группы "Сегодня" готовятся установить рекорд ко Дню Государственного флага Украины: журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках страны: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках.

Мы также писали об одной из главных интриг этого года: чем новая власть заменит военный парад. По инициативе президента Владимира Зеленского праздник обойдется без традиционного военного марша. Вместо него будут звон колоколов и музыкальный флешмоб.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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