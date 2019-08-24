Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

День Независимости 2019: Украина приняла поздравления еще от двух стран

24 августа, 11:48

Армения и Латвия поздравили украинцев с главным государственным праздником

/ Фото: AFP

Две постсоветские страны, Латвия и Армения, поздравили Украину с главным национальным праздником – Днем Независимости.

Сперва свои поздравления передал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность, а также в процессе реформ. Латвия поддерживала и будет поддерживать борьбу Украину!" – написал он по-украински у себя в Twitter.

Реклама

Чуть позже в микроблоге армянского МИД также опубликовали "твит" с поздравлениями на украинском языке.

"Поздравляем Украину по случаю Дня Независимости. Мы уверены, что взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Украиной будет в дальнейшем укрепляться и расширяться в разных измерениях на благо наших дружественных народов", – написали дипломаты.

В тренде
От "золота" Баюл до триумфа юных футболистов: история побед украинского спорта
Кличко и Шевченко. Многие годы Украину узнавали благодаря ним

Напомним, что 24 августа в центре Киева прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды чрезвычайникам, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Армения Латвия День Независимости День Независимости Украины Ринкевичс День Независимости 2019

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должностьПолитика
Королева Елизавета II тепло поздравила украинцев с Днем Независимости
Королева Елизавета II тепло поздравила украинцев с Днем НезависимостиПолитика
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественниковПолитика
Член
Член "Слуги народа" отказался идти в Раду: ему нашли заменуПолитика
Россия должна попросить первой: США назвали условие для возврата G8
Россия должна попросить первой: США назвали условие для возврата G8США

Новости партнеров

Loading...