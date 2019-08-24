День Независимости 2019: Украина приняла поздравления еще от двух стран

/ Фото: AFP

Две постсоветские страны, Латвия и Армения, поздравили Украину с главным национальным праздником – Днем Независимости.

Сперва свои поздравления передал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность, а также в процессе реформ. Латвия поддерживала и будет поддерживать борьбу Украину!" – написал он по-украински у себя в Twitter.

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Чуть позже в микроблоге армянского МИД также опубликовали "твит" с поздравлениями на украинском языке.

"Поздравляем Украину по случаю Дня Независимости. Мы уверены, что взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Украиной будет в дальнейшем укрепляться и расширяться в разных измерениях на благо наших дружественных народов", – написали дипломаты.

Напомним, что 24 августа в центре Киева прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды чрезвычайникам, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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