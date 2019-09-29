День памяти жертв Бабьего Яра в Украине: как выразили скорбь топ-политики

Президент и премьер призвали не забывать жертв расстрелов в урочище и сделать выводы из случившегося

/ Фото: Flickr

Массовые казни евреев, ромов, караимов, советских военнослужащих и участников украинского освободительного движения в Бабьем Яру во время нацистской оккупации Киева являются одной из самых трагических страниц в истории Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил по случаю Дня памяти жертв Бабьего Яра, который отмечается в Украине 29 сентября.

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Несмотря на то, что во Вторую мировую войну в Украине появились сотни трагических мест памяти Холокоста и массовых казней, именно в это время "проявились лучшие качества нашего народа – милосердие, сострадание и жертвенность", отметил глава государства.

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"С большой благодарностью мы помним о поступках простых людей, которые, рискуя жизнью, спасали соотечественников от неминуемой гибели", – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Он призвал не только помнить о произошедшей трагедии, но и сделать из нее выводы.

"Убежден, что украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве", – резюмировал президент.

Также высказался по поводу трагической даты и премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все мы должны помнить об этом преступлении, чтобы никогда снова не допустить его ужасного повторения", – написал он в Facebook, призвав "беречь вечную память о невинных".

Напомним, что в августе президент Зеленский принял участие в траурной церемонии в Бабьем Яру, которая была организована по случаю двухдневного визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Мы также писали о том, что жюри международного архитектурного конкурса выбрало лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – победа досталась команде архитектурного бюро из Австрии.

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