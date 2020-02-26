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День сопротивления оккупации Крыма: появилась реакция Кремля на указ Зеленского

26 февраля, 12:25

В Украине появилась новая важная дата, которую учредил Зеленский

В Кремле не согласны с указом президента Владимира Зеленского об учреждении в Украине Дня сопротивления оккупации Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Реакция (Кремля на этот указ) совершенно понятная. Я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для "решения Крыма воссоединиться" с Российской Федерацией. Мы с такой формулировкой категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", – сказал Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства выступал на Форуме "Age Of Crimea Forum 2020". Он напомнил, что 26 февраля 2014 года, когда Россия начала захватывать полуостров, в Симферополе с акцией протеста собрались люди, которые были не согласны с оккупацией. Кроме того, Зеленский пообещал, что Крым не разменяют на мир на Донбассе и за полуостров будут и дальше бороться.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Крым Владимир Зеленский Дмитрий Песков День сопротивления оккупации Крыма

Источник: УНИАН

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