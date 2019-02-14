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День всех влюбленных: политики и чиновники дали ответ, что такое любовь

Сегодня, 11:04

Президент, глава правительства и министры в День Валентина ответили на вечный вопрос

Петр Порошенко с супругой Мариной
Петр Порошенко с супругой Мариной. Фото: Facebook
День всех влюбленных: политики и чиновники дали ответ, что такое любовь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/52e/55c/5c652e55c9f8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/52e/55c/5c652e55c9f8d.jpg Политика Президент, глава правительства и министры в День Валентина ответили на вечный вопрос

Сегодня украинцы отмечают День Святого Валентина. В честь праздника всех влюбленных первые лица государства и министры рассказали, что они понимают под словом "любовь". Некоторые признавались в любви стране, а кто-то не забыл напомнить, что надо заботить и о здоровье своих близких людей.

Президент Украины Петр Порошенко:"Любить – это вместе смотреть в одном направлении".

Премьер-министр Владимир Гройсман:"Для каждого из нас любовь к нашим близким, любовь в семье – это наибольшая благодать. Я уверен, что мы все должны ценить, любить и поддерживать друг друга, и беречь то, что делает наш мир светлым, добрым и теплым. Это и есть любовь".

Министр культуры Евгений Нищук:"Любовь – это искренность, самопожертвование, это вечность. И это единственное, что спасает нас от жестокости, которая есть вокруг".

Министр финансов Оксана Маркарова:"Любовь – это служение. Это любить не только словами, а посвящать и отдавать свое время, энергию и чувства, чтоб объект любви чувствовал себя счастливее".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян:"Любовь – это жена, дети и, безусловно, Украина".

Министр образования и науки Лилия Гриневич:"Любовь – это то, что вдохновляет и мотивирует творить великие дела. Любовь очень многогранна – не только к мужчине или женщине… Также любовь и к профессии, своего народа, страны".

Министр юстиции Павел Петренко:"Любовь – это родство и близость. Поэтому я предлагаю всем заниматься любовью, а про документы (изменения в Уголовный кодекс о сексе по письменному согласию) позаботится Минюст и правительство".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун:"Любовь – это выбрать семейного врача для своей семьи. Это вакцинировать своих детей, чтоб защитить их здоровье. Это также забота о здоровье всей своей семьи, потому что без здоровья любви не будет".

Министр социальной политики Андрей Рева:"Любовь – это счастье и то, что правит миром. Как говорил Господь – любите ближнего своего, как самого себя. И если все будут придерживаться этого совета, то мир станет лучше".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе:"Любовь – это, в первую очередь, про самопожертвование, про умение понять, про умения почувствовать, про умение смотреть в одном направлении, а не только друг на друга".

14 февраля мы отмечаем День святого Валентина – праздник всех влюбленных. Неотъемлемый атрибут праздника – "валентинка" – небольшая открытка с признанием в любви, а также, как правило, "вкусные подарки". Ведущая программы новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова назвала пять идей, как удивить вторую половинку на День влюбленных.

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Тег Порошенко, чиновники, любовь, день валентина, министры, Гройсман

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