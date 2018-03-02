Денег нет, а к хозяевам нужно относиться с уважением: Янукович рассказал, на что живет в России

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве вновь заявил, что его денег нет ни в одном банке мира. По его словам, это является общеизвестным фактом, в том числе и для Генпрокуратуры Украины, и для Евросоюза. Вместе с тем, Янукович в ответ на вопрос о том, на что он живет в России сейчас, заявил: "у меня есть семья".

"Я ваши деньги не считаю, не считайте и мои", – отметил беглый экс-президент.

При этом на вопрос о том, за чей счет проводится эта пресс-конференция, Янукович отвечать не стал, сославшись на "уважение с хозяевам".

"С моей стороны было бы неправильно, если бы я комментировал, за чей счет содержится это здание. Я все-таки нахожусь в гостях в России, поэтому я должен с уважением относиться к хозяевам. Задайте им вопрос – и они ответят", – заявил Янукович.

Экс-президент коснулся также темы секретного решения Краматорского суда по спецконфискации 1,5 миллиардов долларов "семьи Януковича". Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года.

"Кто видел это решение? 1,5 млрд – это же огромные деньги. Пусть они покажут хоть цент, где там мои деньги. Цент, не миллиард. Для меня это абсолютно непонятная тема", – отметил Янукович, назвав спецконфискацию "авантюрой и игрой".

Ранее заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявлял, что секретное решение Краматорского суда по спецконфискации 1,5 миллиарда долларов "семьи Януковича" связано с защитой судьи и свидетелей по данному делу, а также из-за того, что по многим компаниям, фигурирующим в документе, идут расследования.

"Взяли и изъяли какие-то деньги, которые где находятся? В каких-то банках и оффшорах. Нет же информации... Авантюры подобного рода небезопасны", – резюмировал экс-президент.

Как известно, 28 марта 2017 года Краматорский горсуд вынес приговор по обвинению Кашкина, которого называют номинальным владельцем одной из фирм человека из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

28 апреля на основании этого решения арестовали почти 1,5 млрд долларов, которые впоследствии перечислили в госбюджет. В Генпрокуратуре назвали это "конфискацией денег Януковича".

В мае семь кипрских компаний – владельцев облигаций внутреннего государственного займа – обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Но Апелляционный суд Донецкой области отклонил апелляцию представителей предприятий-нерезидентов "преступной организации Януковича".

7 июня 2017 года стало известно, что судья Краматорского городского суда Лариса Переверзева передала решение о конфискации 1,5 миллиардов долларов Аркадия Кашкина в Единый госреестр судебных решений.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью газете "Сегодня" раскрыл схему, при помощи которой окружение Януковича "отмывало" незаконно полученные средства.

"Схема воровства группировкой Януковича была такая: через примерно 500 фирм деньги выводились из Украины, переправлялись в офшорные зоны Азии, оттуда – в такие же зоны на Кипре, потом в Латвию, затем в украинские банки, а те уже у нас покупали ценные бумаги под 9% годовых дивидендов в валюте! Все – большой доход и деньги абсолютно чистые, полученные от нашего же государства", – рассказал генеральный прокурор.