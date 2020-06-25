Поразило до боли: Зеленский подытожил поездку на Прикарпатье после потопа

Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

После облета Владимир Зеленский посетил поселок городского типа Ланчин, один из наиболее пострадавших от стихии. Президент ознакомился с работой спасателей и расспросил местных жителей об их насущных потребностях.

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Жители Ланчина рассказали главе государства, как спасались от стихии и об убытках, понесенных из-за наводнения. В частности, у некоторых подтоплены и частично разрушены дома, и теперь люди вынуждены жить у родственников или соседей.

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По словам главы ОТГ, для ликвидации последствий непогоды понадобится около 16 млн грн. На первоочередные работы, например расчистку дорог, уборку поваленных деревьев и обломков, понадобится около 10 дней, а полностью привести поселок в порядок удастся до конца лета.

"Мы поддерживаем, мы сразу выделили деньги на все такие места. И дальше, пожалуйста, работайте, чтобы люди не ждали из-за бюрократических схем. Деньги пошли. Сейчас самое главное – помочь людям", – резюмировал Владимир Зеленский.

"То, что мне сегодня довелось увидеть на Ивано-Франковщине, до боли поразило. Но вместе мы со всем справимся. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Это невосполнимая потеря. Все остальное – преодолеем. Средства на ликвидацию последствий наводнения выделено. Мало того, без лишней бюрократии они уже пошли на места. Теперь главное – упорно работать. Во-первых, чтобы восстановить все населенные пункты и инфраструктуру. Во-вторых, чтобы найти комплексное решение проблемы подтоплений и предотвратить повторение подобного в будущем ", – отметил президент.

Ранее Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

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