Деньги уже на украинских счетах: Зеленский отреагировал на получение средств от "Газпрома"

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение НАК "Нафтогазом Украины" средств от "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договоренностям", – отметил президент.

Напомним, что 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

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Так, суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Это решение означало, что "Газпром" должен был заплатить "Нафтогазу" около 2,56 млрд долларов с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации – 2,1 млрд долларов из присужденных 4,63 млрд долларов (45%) – "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен "Газпромом" в 2014 году. "Нафтогаз" отобразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и перечислил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров опубликовал подписанный в Минске протокол.

Также недавно стало известно, как "Нафтогаз" распорядится 3 млрд долларов, полученными от российской компании.

Помимо этого, украинская сторона отмечала, что "Нафтогаз" пытается договориться о переносе "точек передачи газа" на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ в частности в Украине.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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