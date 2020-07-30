Деньги вместо бэби-боксов: эксперт объяснил, что государству выгоднее

Отказавшись от выдачи новорожденным т.наз. "бэби-боксов" и заменив их выдачей денежной помощи в 5 тысяч гривен, украинское государство сможет существенно сэкономить.

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Об этом аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

По его мнению, государству было бы выгодно не тратить бюджетные средства, а предоставлять скидки на детские товары в определенных розничных сетях. Компании, в свою очередь, получили бы торговый оборот, а компенсацию по скидке от государства получили бы в виде налоговых каникул.

"Вероятно, выделение бюджета вместо бэби-боксов стало наиболее простым решением из-за незамысловатого механизма. А может быть, тот факт, что 40% населения страны живет за чертой бедности, стал резоном выдать средства, которые будут затрачены элементарно на пропитание. В любом случае, на будущее не исключаем взаимодействие государства и корпоративного сектора по этому вопросу", – говорит Орыщак.

По его словам, сравнивать ситуацию в Украине с другими странами сейчас не стоит, так как положение нестандартное.

"Тут и внутренняя политическая нестабильность за последние шесть лет, и влияние коронавируса, и небывалое падение экономики всего мира. Но если в целом оглянуться, то в мире бэби-боксы, так уж принято, зачастую предоставляют различные профильные компании в рамках своей рекламной компании/промоушена. То есть женщины уже в роддоме получают пакеты с подарками, где лежат различные подгузники, кашки, бутылочки, пустышки, ложечки, погремушки и т.д.", — подытожил Орыщак.

Напомним, проект "Пакет малыша" стартовал в Украине 1 сентября 2018 г. Госпомощь должны были выдавать всем новоиспеченным родителям не позднее 30 дней после появления ребенка.

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А 30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить процедуру закупки "пакетов малыша" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Деньги вместо бэби-боксов: сколько будут выдавать и как можно будет тратить" .

Напомним, в Ровно школьница родила от отчима. Однако тут ему "светила" не выдача бэби-бокса, а тюремний срок:

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