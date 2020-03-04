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Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

4 марта, 18:18

Сергей Мартынец

Новоиспеченный глава правительства рассказал о планах на новой должности

Парламент назначил новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля после того, как глава правительства Алексей Гончарук подал в отставку и был уволен. Его назначение поддержал 291 народный депутат во время внеочередного заседания Верховной Рады, которое транслирует сайт "Сегодня".

"Сегодня должность премьер-министра Украины не просто честь – это огромная ответственность … Есть ряд вызовов, за которые нам нужно будет браться немедленно – недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий. Мы должны уменьшить зарплаты и премии высокопоставленных чиновников, в том числе министрам нового правительства. Другие срочные вопросы – это погашение задолженности перед шахтерами. Серьезным вызовом является угроза коронавируса … Правительство должно усилить промышленный блок … Мы сохраним и продолжим те реформы, которые уже реализовываются", – сказал Шмыгаль.

Накануне, 3 марта вечером, на заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предложил "слугам" уволить премьер-министра Алексея Гончарука, а вместо него назначить главой правительства Дениса Шмыгаля.

Как сообщали новости "Сегодня", за последние полгода новоиспеченный премьер сменил две должности в государственных органах власти: в августе прошлого года президент назначил Дениса Шмыгаля руководителем Ивано-Франковской областной государственной администрации; в начале февраля нынешнего года он был назначен парламентом на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

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Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, имеет высшее образование (Государственный университет "Львовская Политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист), а также является кандидатом экономических наук. Занимал различные должности во Львовской ОГА. Читайте подробней, что известно о преемнике Гончарука Денисе Шмыгале.

Также смотрите его недавнее эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24":

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада премьер-министр Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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