Денисова назвала новый вариант освобождения пленных украинских моряков

Украинский омбудмен предлагает личное поручительство за пленных

Фото: AFP

Сегодня в Лефортовском районном суде Москвы состоялись судебные заседания по изменению или продлении меры пресечения 24 украинским морякам. Суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пишет на своей странице в Facebook. По ее словам, такой результат был ожидаем.

"Безусловно остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля – это произойдет", – подчеркнул она.

Омбудсмен напомнила, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя.

"Я как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет", – пишет Денисова.

"Ребята в боевом настроении, ждут возвращения на Родину. И очень надеюсь, что это станет возможным", – резюмировала правозащитница.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Кроме того, на встрече со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой она обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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