Денисова об обмене: В списке было только 24 моряка – Зеленский вел переговоры, о которых мы не знаем

Денисова рассказала, что о формуле "35 на 35"об обмене удерживаемыми лицами: Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог договориться

/ Фото: Facebook

Сначала Киев собирался обменять у Москвы 24 военнопленных моряка, захваченных возле Керченского пролива, но затем обменный фонд увеличили. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Насколько мне известно, президенты (Украины Владимир Зеленский и РФ Владимир Путин – ред.) определили, кто из граждан попадает в этот список по освобождению. Мы занимались реализацией договоренностей между президентами. Сначала было 24 моряка... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру – он делал это лично", – сказала омбудсмен.

Она подтвердила, что велись "разговоры, о которых мы не знаем".

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По словам Денисовой, переговоры Зеленского с Путиным были более успешными, чем у Порошенко, потому, что у них "разная риторика".

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"Я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели", – считает она.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Подробнее об обмене пленными читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

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