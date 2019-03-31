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Денисова получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав

Сегодня, 20:46

Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.
Денисова получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0fc/9b4/5ca0fc9b4c678.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0fc/9b4/5ca0fc9b4c678.jpg Политика Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках

По состоянию на 19:00, к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой поступило 702 обращения о нарушениях прав избирателей во время голосования на выборах президента.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 19:00 поступило 702 обращения. Из них по телефону – 475 и 184 электронных. В частности, 31 марта мы получили 455 обращений. Из них 343 поступило на нашу "горячую линию". Электронные – 69. К представителям обратились 87 заявителей. Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках", – сообщила Денисова.

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Однако, по ее словам, актуальным остается вопрос реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок. Для голосования на дому необходимо иметь медицинскую справку, которая подается с заявлением в участковую комиссию.

"Также наши мониторинговые группы сегодня столкнулись с несвоевременным открытием избирательных участков (после 8:00). По этому вопросу на "горячую" телефонную линию поступило 15 сообщений и 11 от моих представителей в областях. Надеюсь, что избирательные участки будут работать по графику, установленному законодательством", – добавила омбудсмен.

Ранее в полиции отчитались о нарушениях на выборах президента. В частности, по состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, нарушение, Денисова, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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