Денисова получила более 700 обращений о нарушениях избирательных прав
Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках
По состоянию на 19:00, к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой поступило 702 обращения о нарушениях прав избирателей во время голосования на выборах президента.
Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 19:00 поступило 702 обращения. Из них по телефону – 475 и 184 электронных. В частности, 31 марта мы получили 455 обращений. Из них 343 поступило на нашу "горячую линию". Электронные – 69. К представителям обратились 87 заявителей. Самой распространенной проблемой является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках", – сообщила Денисова.
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Однако, по ее словам, актуальным остается вопрос реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок. Для голосования на дому необходимо иметь медицинскую справку, которая подается с заявлением в участковую комиссию.
"Также наши мониторинговые группы сегодня столкнулись с несвоевременным открытием избирательных участков (после 8:00). По этому вопросу на "горячую" телефонную линию поступило 15 сообщений и 11 от моих представителей в областях. Надеюсь, что избирательные участки будут работать по графику, установленному законодательством", – добавила омбудсмен.
Ранее в полиции отчитались о нарушениях на выборах президента. В частности, по состоянию на 18.00 открыто 19 уголовных производств и составлено 15 административных протоколов.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Если в Украине голосование стартовало в 8:00, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канберре, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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