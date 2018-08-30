Денисова попросила Москалькову рассказать о здоровье украинских узников Кремля

Содержащиеся в Симферопольском СИЗО политзаключенные страдают от астмы, ишемии, онемения конечностей и высокого давления

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных с предоставлением подтверждающих медицинских документов.

"109 дней голодает Олег Сенцов. 165 – Владимир Балух. Состояние их здоровья уже сверхкритическое", – написала Денисова на своей странице в Facebook сегодня, 30 августа.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что обеспокоена состоянием здоровья Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха и Арсена Джеппарова, содержащихся в Симферопольском СИЗО в оккупированном Крыму.

"Бекир Дегерменджы болеет астмой и ишемической болезнью сердца, Асан Чапух перенес микроинсульт, здоровье Арсена Джеппарова усугубляется из-за сильной головной боли, онемения конечностей и высокого артериального давления. Я обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать меня об актуальном состоянии их здоровья с предоставлением подтверждающих медицинских документов и способствовать срочному обеспечению квалифицированной медицинской помощью", – сообщила Денисова.





Напомним, сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила тревожную ситуацию с тяжелым состоянием здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова, а также нежелание россиян организовать обмен.

Геращенко и Денисова согласились, что пока Кремль не даст отмашку, никаких подвижек в вопросе освобождения заложников не будет.