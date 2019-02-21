Денисова "поймала" Москалькову в Греции, чтобы поговорить о пленных моряках
Омбудсмены Украины и России обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообщалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой в парламенте Греции. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.
"Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания Парламента Греческой Республики. Обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и предназначенного им РФ обследования.
Я отметила, что обследование – это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров", – отметила Денисова.
Она также отметила об ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова, которых до сих пор не обеспечевают полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о критическом состояние здоровья.
"В очередной раз уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время, я напомнила ей, что Представителем РФ в Трехсторонняя контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ указано, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом.
Блокирования процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне не интересна судьба своих граждан", – заявила Денисова, добавив, что все это еще раз подтверждает, что РФ не желает соблюдать нормы международного гуманитарного права по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.
Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила протест своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу недопуска к раненым украинским военнопленным.
Как сообщалось, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.
В среду, 20 февраля, суд в Москве рассмотрел жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских моряков.
Затем трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, находящихся в московском СИЗО Лефортово, обещали направить на обследование в больницу. Но так этого и не сделали.
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