Денисова "поймала" Москалькову в Греции, чтобы поговорить о пленных моряках

Омбудсмены Украины и России обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам

Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Денисова "поймала" Москалькову в Греции, чтобы поговорить о пленных моряках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ee1/006/5c6ee100685f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ee1/006/5c6ee100685f1.jpg 2019-02-21T19:37:00+02:00 Политика Омбудсмены Украины и России обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообщалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой в парламенте Греции. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания Парламента Греческой Республики. Обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и предназначенного им РФ обследования.

Я отметила, что обследование – это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров", – отметила Денисова.

Она также отметила об ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова, которых до сих пор не обеспечевают полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о критическом состояние здоровья.

"В очередной раз уточнила позицию Уполномоченного по правам человека в РФ относительно обмена заключенными. Москалькова сообщила, что у нее нет для этого мандата. В то же время, я напомнила ей, что Представителем РФ в Трехсторонняя контактной группе Борисом Грызловым на последнем заседании ТКГ указано, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом.

Блокирования процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне не интересна судьба своих граждан", – заявила Денисова, добавив, что все это еще раз подтверждает, что РФ не желает соблюдать нормы международного гуманитарного права по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила протест своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу недопуска к раненым украинским военнопленным.

Как сообщалось, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

В среду, 20 февраля, суд в Москве рассмотрел жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских моряков.

Затем трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, находящихся в московском СИЗО Лефортово, обещали направить на обследование в больницу. Но так этого и не сделали.

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