Украина предложила России обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

Денисова заявила, что есть добрая воля Зеленского для освобождения всех

Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

"Я думаю, что мы могли бы объединить усилия – вы в России, а я в Украине – уже используя то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех. Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить", – сказала Денисова.

Российский омбудсмен Москалькова заявила о готовности к диалогу. "Для нас очень важно, что сегодня изменилась и риторика, и общие подходы к правозащитной теме", – сказала она.

Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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