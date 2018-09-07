Денисова предложила российскому омбудсмену обменяться визитами к Балуху и Вышинскому

Сегодня, 20:42

Она сообщила, что располагает информацией относительно ухудшения здоровья Балуха

facebook.com/denisovaombudsman
facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой осуществить визит к голодающему политзаключенному Владимиру Балуху взамен на визит омбудсмена России Татьяны Москальковой в СИЗО к Кириллу Вышинскому. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Не могу больше ждать ответов своей российской коллеги на мои письма, поэтому обратилась к ней с предложением. Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство о медицинском обследовании его подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, поэтому предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе", - написала Денисова.

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Она сообщила, что располагает информацией относительно ухудшения здоровья Балуха.

"Он продолжает стремительно худеть. У него сильная боль в печени и воспаление уха", – написала Денисова.

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Денисова также предложила, чтобы вместе с омбудсменами были свои медики, которые смогли бы осмотреть заключенных. 

Стоит отметить, что ранее из-за ухудшившегося состояния здоровья политзаключенного Чийгоз заявлял о необходимости перевода его из общей камеры, в которой его содержали, в двухместную.

Как сообщалось, в начале этого месяца состояние здоровья Балуха сильно ухудшилось, несмотря на это, оккупационные тюремщики собираются отправить его в карцер.

Кроме того, в июне адвокат украинского активиста Ольга Динзе рассказала, что у Балуха произошло защемление нерва – он испытывает очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.
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Источник:

"Сегодня"

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