Денисова предложила российскому омбудсмену обменяться визитами к Балуху и Вышинскому
Она сообщила, что располагает информацией относительно ухудшения здоровья Балуха
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой осуществить визит к голодающему политзаключенному Владимиру Балуху взамен на визит омбудсмена России Татьяны Москальковой в СИЗО к Кириллу Вышинскому. Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"Не могу больше ждать ответов своей российской коллеги на мои письма, поэтому обратилась к ней с предложением. Поскольку и адвокат Кирилла Вышинского подал ходатайство о медицинском обследовании его подзащитного, который находится в Херсонском следственном изоляторе, поэтому предложила Татьяне Москальковой посетить Кирилла Вышинского одновременно с моим визитом к Владимиру Балуху. Но только на паритетной основе", - написала Денисова.
Она сообщила, что располагает информацией относительно ухудшения здоровья Балуха.
"Он продолжает стремительно худеть. У него сильная боль в печени и воспаление уха", – написала Денисова.
Денисова также предложила, чтобы вместе с омбудсменами были свои медики, которые смогли бы осмотреть заключенных.
Стоит отметить, что ранее из-за ухудшившегося состояния здоровья политзаключенного Чийгоз заявлял о необходимости перевода его из общей камеры, в которой его содержали, в двухместную.
Как сообщалось, в начале этого месяца состояние здоровья Балуха сильно ухудшилось, несмотря на это, оккупационные тюремщики собираются отправить его в карцер.
Кроме того, в июне адвокат украинского активиста Ольга Динзе рассказала, что у Балуха произошло защемление нерва – он испытывает очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.
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