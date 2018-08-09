Денисова просит перевести Сенцова в спецучреждение для выведения из голодовки

Выход из голодовки значительно опаснее, чем сам процесс голодовки, и любая ошибка может стать роковой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову ускорить процесс рассмотрения прошения о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, которое подала мать украинца на имя президента России Владимира Путина. Об этом украинский омбудсмен сообщила у себя в Facebook.

"Обращение мамы уже передали в спецкомиссию по помилованию, и я попросила уполномоченного РФ ускорить это дело о помиловании или обмене, учитывая критическую ситуацию", - написала Денисова.

Также она сообщила, что попросила организовать перевод Сенцова в специальное учреждение в Москве для вывода его из голодовки.

"Ситуация требует быстрого реагирования. От пребывания в городской больнице Лабытнанги Олег отказался. Но там и нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодания. Выход из голодовки значительно опаснее, чем сам процесс голодовки, и любая ошибка может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии. Поэтому я попросила Татьяну Москалькова, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, нужен самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь", – написала Денисова.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.