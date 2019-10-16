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Денисова рассказала о состоянии политзаключенного Дудки

16 октября, 12:00

Владимир Дудка нуждается в лечении язвы

Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org

Владимир Дудка. Фото: crimeahrg.org

Состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Дудки, который удерживается в России, ухудшается. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, она отметила, что вчерашнее решение Верховного суда России подтвердило приговор Дудке и Алексею Бессарабову к 14 годам колонии.

"По информации адвоката Владимира Дудки, у его подзащитного ухудшается состояние здоровья. Речь идет, в частности, о язве, которую в условиях пенитенциарного учреждения не лечат. Наш гражданин остается под стражей без соответствующей медицинской помощи", – отметила Денисова.

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Она также обратилась к российским омбудсменам Татьяне Москальковой и Михаилу Федотову с просьбой принять меры, а также к мировому сообществу с призывом продолжить давление на Россию.

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Фото: Верховная Рада Украины

Как сообщали новости "Сегодня", 14 октября стало известно, что "крымских диверсантов" Дудку и Бессарабова этапировали в Москву. Оксана Железняк рассказывала, что сейчас они находятся в СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, украинцы были задержаны в октябре 2016 года за якобы диверсионную деятельность. По словам родственников и адвокатов, в конце сентября Дудку и Бессарабова вывезли из аннексированного Крыма. В апреля 2019 года так называемый "Севастопольский городской суд" объявил Дудку и Бессарабова виновными в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 П.А УК РФ). "Крымским диверсантам" вынесли жесткий приговор в виде 14 лет лишения свободы и штрафа.

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