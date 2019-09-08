Денисова рассказала, сколько еще украинцев в списках на освобождение

Украинская сторона продолжает дальше работать над тем, чтобы вернуть всех

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что 35 освобожденных накануне узников Кремля — это лишь начало.

Об этом Денисова сказала в интервью "BBC News Украина".

"В тех списках, которые я передала госпоже Москальковой и тем органам, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 наших граждан. Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули на Родину. Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех", – сказала Денисова.

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На вопрос корреспондента "BBC News Украина" о состоянии переговоров об освобождении крымских татар, омбудсмен отметила, что они тоже есть в этом списке.

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"...Мы не можем разделять так, будто это — украинцы, а это — крымские татары. Все они — граждане Украины, и они все в списке. Мы обо всех заботимся", - сказала она.

Ранее мы писали о том, что, по данным СБУ, на Донбассе оккупанты удерживают в заключении 227 украинцев.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия наконец-то обменялись удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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