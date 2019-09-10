Денисова рассказала, сколько украинских политзаключенных помиловал Путин

Десять политзаключенных были помилованы президентом РФ, один был освобожден под личное обязательство

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в отношении 10 освобожденных из РФ украинских политзаключенных было принято решение о помиловании, а один был отпущен под личное обязательство. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"В отношении 10 политзаключенных была просьба о помиловании, и они были помилованы президентом РФ, один – господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под мое обязательство", - заявила омбудсмен.

Денисова добавила, что в России продолжаются следственные действия в отношении некоторых заявленных украинцев.

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"Сейчас идет ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают знакомиться адвокаты… Трибунал не считает необходимым от России прекратить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию немедленно освободить корабли и моряков", - сказала она.

Омбудсмен акцентировала внимание на том, что, находясь в Украине, они все являются свободными гражданами.

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Также она добавила, что сейчас в российском заключении находятся 89 крымских татар.

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, сообщил, что Россия удерживает еще несколько сотен украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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