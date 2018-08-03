Россиянин из украинской тюрьмы обратился к Путину с просьбой

У осужденного за терроризм Седикова серьезные проблемы со здоровьем и ему срочно нужна помощь

Россиянин Алексей Седиков, который отбывает наказание в Украине за терроризм, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", – написала она.

Денисова отметила, что данное письмо было отправлено в Министерство иностранных дел Украины, чтоб оттуда оно было направлено дипломатической почтой в Администрацию президента РФ.

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Омбудсмен добавила, что написала соответствующий запрос по обмену россиянина в формате "один на один" к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, советнику президента РФ, главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. В своих обращениях она указывает, что россиянину нужна срочная операция, которую могли бы сделать российские хирурги, так как в украинской колонии нет такой возможности.

Она добавила, что обменять Седикова хотели бы на Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко, которым нужна медицинская помощь, как и россиянину.









Как сообщалось, вчера, 2 августа, Денисова получила письмо от российского омбудсмена о ее визите к Олегу Сенцову в колонию, который состоялся еще 28 июня. Украинский омбудсмен отметила, что в тот же день, 28 июня, она была под дверью колонии, а кортеж Москальковой проехал мимо, не остановившись.

В начале июля вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала письмо Грызлову. Она предложила представителю РФ в Трехсторонней контактной группе отдать 36 россиян взамен на политзаключенных украинцев.