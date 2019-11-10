Денисова сообщила, когда суд изберет меру пресечения украинцу Мазуру

В судебном заседании примет участие генконсул Украины в Люблине

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Заседание суда по избранию меры пресечения украинцу Игорю Мазуру состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

В то же время посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что в судебном заседании по избранию меры пресечения Мазуру примет участие генконсул Украины в Люблине.

Реклама

"Будем обращаться в суд с просьбой взять Игоря на поруки и освободить из-под стражи", - написал Дещица на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

В свою очередь, вице-спикер польского Сейма Малгожате Гошевская заявила, что Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама