Денисова сообщила неутешительные новости от Бекирова

Бекиров находится в тяжелом состоянии

Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению Эдема Бекирова.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Эдему Бекирову необходима срочная медицинская помощь, и я в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению гражданина Украины", – отметила Денисова.

Она сообщила, "вновь неутешительные новости от удерживаемого в СИЗО Симферополя крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии, 12 апреля, "суд" оставил под стражей".

В частности, Денисова отметила, что по словам дочери Эдема Бекирова Элеоноры, ее отцу становится хуже – его беспокоят боли с левой стороны груди, являются проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит удушье и постоянно скачет кровяное давление.

Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.

А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.

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