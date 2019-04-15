Денисова сообщила неутешительные новости от Бекирова
Бекиров находится в тяжелом состоянии
Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению Эдема Бекирова.
Об этом она сообщила в Facebook.
"Эдему Бекирову необходима срочная медицинская помощь, и я в очередной раз обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению гражданина Украины", – отметила Денисова.
Она сообщила, "вновь неутешительные новости от удерживаемого в СИЗО Симферополя крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии, 12 апреля, "суд" оставил под стражей".
В частности, Денисова отметила, что по словам дочери Эдема Бекирова Элеоноры, ее отцу становится хуже – его беспокоят боли с левой стороны груди, являются проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит удушье и постоянно скачет кровяное давление.
Ранее здоровье политзаключенного Эдема Бекирова резко ухудшилось из-за высокого давления и поднятия сахара в крови.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что украинцы Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, ситуация с некоторыми украинскими гражданами, которые находятся в российской неволе, является критической и требует немедленного вмешательства.
А в начале февраля оккупанты решили, что политзаключенный Бекиров может находиться в СИЗО. Адвокат Алексей Ладин получил заключение медицинской экспертизы, проведенной в оккупированном Крыму, согласно которой заболевания Эдема Бекирова не препятствуют его содержанию за решеткой.
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