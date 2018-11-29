Денисова требует от Москальковой уточнить, где находятся захваченные украинские моряки

Сегодня, 21:44

Омбудсмен попросила проинформировать ее в кратчайшие сроки

Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении информации о пребывании украинских военнопленных моряков.

Об этом Денисова сообщила на странице в Facebook.

"В связи с противоречивыми сообщениями относительно места пребывания украинских военнопленных, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать меня в кратчайшие сроки", – сообщила она.

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Ранее стало известно, что трех военнослужащих ВМС Украины, которые были ранены во время незаконной атаки российских войск в Керченском проливе, выписали из больницы оккупированной Керчи. 

Напомним, подчиняющийся оккупантам "суд" аннексированного Симферополя избрал меру всем украинским морякам, которых в Керченском проливе захватили российские пограничники. В целом 28 ноября мера пресечения в виде ареста была избрана 24 членам боевого состава боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщала, что среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии. 
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Источник:

"Сегодня"

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