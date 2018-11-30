Денисова: Захваченных украинских моряков из Крыма отправили в Москву

Сегодня, 12:06

Денисова сообщила о подтверждении информации о перемещении украинцев

Фото: AFP
Фото: AFP

Захваченных россиянами во время нападения в Азовском море украинских моряков из оккупированного Крыма перевезли в следственный изолятор Москвы. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Он только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от ФСБ, что все украинские моряки, которые удерживались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву", – написала она.

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Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии. 

Ранее об отправке захваченных украинцев в московское СИЗО "Лефортово" сообщал адвокат одного из пленников, Джемиль Темишев со ссылкой на сотрудников московского СИЗО, однако официального подтверждения этой информации не было.
москва, Крым, СИЗО, азовское море, Денисова, пленные моряки

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"Сегодня"

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