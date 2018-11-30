Денисова: Захваченных украинских моряков из Крыма отправили в Москву

Захваченных россиянами во время нападения в Азовском море украинских моряков из оккупированного Крыма перевезли в следственный изолятор Москвы. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Он только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от ФСБ, что все украинские моряки, которые удерживались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву", – написала она.

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее об отправке захваченных украинцев в московское СИЗО "Лефортово" сообщал адвокат одного из пленников, Джемиль Темишев со ссылкой на сотрудников московского СИЗО, однако официального подтверждения этой информации не было.