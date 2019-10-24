Замглавы Департамента ГПУ по делам Майдана стал Алексей Донской

На службе в Генпрокуратуре Донской вел дело о расстрелах майдановцев

Алексей Донской / Фото: ГПУ

Новосозданный в структуре Генеральной прокуратуре Украины департамент по делам Майдана получил заместителя руководителя.

Замглавы Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, как официально называется ведомство, стал Алексей Донской.

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24 октября об этом на брифинге заявил замглавы ГПУ и главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Мы пошли на создание специального управления по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. Замначальника этого управления будет Алексей Донской – тот, который вместе с Горбатюком вел расследование дел Майдана", – сообщил Чумак.

Он отметил, что при Генеральном бюро расследований также будет создано специальное управление по расследованию так называемых "дел Майдана".

Стоит отметить, что работая с Сергеем Горбатюком, которого недавно уволили с должности главы управления спецрасследований Генпрокуратуры, Донской, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Как мы уже сообщали, в следующем месяце прокуратура передаст полномочия расследовать "дела Майдана" ГБР. Фактически, событиями во время Революции достоинства теперь будут заниматься три ведомства: НАБУ достанется экономическая часть, ГПУ – процессуальная, а ГБР – репрессии над майдановцами.

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