Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,69

Замглавы Департамента ГПУ по делам Майдана стал Алексей Донской

24 октября, 20:08

На службе в Генпрокуратуре Донской вел дело о расстрелах майдановцев

Алексей Донской

Алексей Донской / Фото: ГПУ

Новосозданный в структуре Генеральной прокуратуре Украины департамент по делам Майдана получил заместителя руководителя.

Замглавы Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, как официально называется ведомство, стал Алексей Донской.

Читайте также: 5 лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было

Реклама

24 октября об этом на брифинге заявил замглавы ГПУ и главный военный прокурор Виктор Чумак.

"Мы пошли на создание специального управления по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. Замначальника этого управления будет Алексей Донской – тот, который вместе с Горбатюком вел расследование дел Майдана", – сообщил Чумак.

В тренде
Проверка на детекторе лжи: Дубинский прошел, Арахамию перенесли на сутки

Он отметил, что при Генеральном бюро расследований также будет создано специальное управление по расследованию так называемых "дел Майдана".

Стоит отметить, что работая с Сергеем Горбатюком, которого недавно уволили с должности главы управления спецрасследований Генпрокуратуры, Донской, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Как мы уже сообщали, в следующем месяце прокуратура передаст полномочия расследовать "дела Майдана" ГБР. Фактически, событиями во время Революции достоинства теперь будут заниматься три ведомства: НАБУ достанется экономическая часть, ГПУ – процессуальная, а ГБР – репрессии над майдановцами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ГПУ небесная сотня майдановцы революция достоинства Виктор Чумак Донской расстрелы на Майдане Алексей Донской

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Арахамия и Дубинский прошли детектор лжи: видео процесса
Арахамия и Дубинский прошли детектор лжи: видео процессаПолитика
50 дней в
50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяцаЭкономика
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанка
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанкаЭкономика
"Таких у нас еще не было": Сенцов рассказал, что думает о ЗеленскомПолитика
"Очень любит Украину": Зеленский рассказал о встрече с Назарбаевым в ЯпонииПолитика
"Грязная манипуляция": Киев ответил Москве на требование признать аннексию КрымаПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...