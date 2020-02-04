Депутат Богуцкая оскорбила известного ученого, а потом "коряво" извинилась

Нардеп не только обозвала социолога "совком", но и перепутала его фамилию

Народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая оскорбила заместителя директора Института социологии Национальной академии наук Украины Евгения Головаху.

Комментируя дискуссию на "Свободе слова с Савиком Шустером" между авторитетным социологом и министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, в которой Головаха раскритиковал подход правительства к переписи населения, Богуцкая назвала его "каким-то Евгением Ивановичем позапрошлого столетия".

"Дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку", – написала она в Facebook.

К тому же, политик заявила о "лютом совке головного мозга" у авторитетного ученого.

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Позже она призналась, что не знала Головаху, и принесла ему свои извинения за оскорбительное высказывание. При этом вышел конфуз: народная избранница перепутала фамилию социолога, назвав его "Головко". Когда ей на это указали в комментариях, она исправила ошибку.

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Сам социолог признался, что ему не было неприятно, из-за того, что Богуцкая о нем не знала – он о ней тоже никогда не слышал. Но он напомнил ей о культуре общения и упрекнул переходом на личности, назвав это недопустимым "у порядочных людей".

"Такая культура общения – из прошлого. И это я хочу подчеркнуть – что можно быть формально молодым по возрасту, а по культуре – быть в далеком прошлом, в средневековье. И это надо, чтобы люди понимали – что это не зависит от возраста", – сказал Головаха в интервью "Громадського радио" 3 февраля.

Напомним, что одной из тем эфира "Свободы слова" на ТРК "Украина" 1 февраля была пробная электронная перепись населения Украины. По данным Кабмина, она составляет 37 миллионов 289 тысяч человек.

Одним из самых ярких моментов выпуска стала словесная перепалка между министром экономразвития Тимофеем Миловановым и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко из-за проекта Трудового кодекса.

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