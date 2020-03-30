Депутат объяснил, почему нельзя срывать выборы осенью из-за коронавируса

Верховная Рада планирует урезать госбюджет ради борьбы с пандемией, в результате чего могут забрать два миллиарда гривен на проведение очередных местных выборов осенью этого года. Однако народный депутат Дмитрий Лубинец в интервью сайту "Сегодня" высказал мнение, что выборы нельзя отменять даже в условиях коронавируса.

На замечание журналиста, что отмена выборов противоречит Конституции и фактически невозможна, он ответил: "Практика показывает, что возможно".

Депутат привел в пример свой округ (Волноваха, Донецкая область) с большим количеством населенных пунктов, где местные выборы в 2015 году не проходили, поскольку находятся на линии разграничения.

"Мэры и депутаты, которые были избраны там в 2010 году, до сих пор выполняют свои функции. У нас в Конституции написано, что местные советы исполняют свои функции до тех пор, пока не будут избраны новые. Возможно ли перенести местных выборов? Чисто теоретически, возможно. Но я категорически против этого. Премьер-министр говорит, что мы все равно выборы проведем в этом году, просто, когда к ним чуть ближе подойдем, будем искать деньги. А сколько до выборов осталось, полгода? Зачем тогда забирать деньги? В Конституции записано право людей выбирать свою местную власть – быть избранным каждому и сделать свой выбор. Не знаю, может у кого-то в голове есть идея, видя рейтинги, что они катастрофически падают. Но для того выборы и проводят, чтобы люди делали свой выбор", – сказал Лубинец. В тренде Рада попытается уволить Емца и Уманского и назначить новых министров

Читай полный текст интервью с нардепом Дмитрием Лубинцом: Заседание Рады и голосование онлайн провести невозможно.

Пандемия коронавируса, которая сегодня держит миллиарды людей по всему миру закрытыми в четырех стенах своих домов, тотально обновляет электоральные циклы в десятках государств. Коронавирус фактически приостановил политическую жизнь в мире. Эксперты отмечают, что период борьбы с вирусом станет для многих политиков, и особенно для кандидатов в президенты, определяющим. Чего ждать после выздоровления планеты читай те в нашем материале "Не время для политики: выборы во всем мире отложили из-за коронавируса".

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