Депутат подал заявление на волонтеров "за дискриминацию" русского языка

/ Фото: Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь написал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат за "ксенофобию и дискриминацию" по отношению к русскому языку.

Об этом он написал в своем Facebook после визита к стражам порядка, отметив, что слова волонтера о том, что в Украине не должен звучать русский язык, являются "преступлением".

По мнению Брагаря, такое заявление является "дискриминацией по языковому признаку" и противоречит статье 161 Уголовного кодекса Украины о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

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Между тем, в комментариях под заявлением Брагаря собралось немало пользователей, которые выразили свое откровенное непонимание и возмущение его действиями.

Напомним, недавно в автобусе Луцк – Киев произошел скандал: парамедика Ярину Чорногуз и волонтера Анастасию Конфедерат возмутила трансляция российского сериала, и после отказа водителя его выключить, девушки попросили их высадить, а позже опубликовали сообщение в Сети.

Чорногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука – военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

Позже стало известно, что водителей уже наказали – их отстранили от должности, сообщила компания-перевозчик, однако позже за шоферов заступился Евгений Брагарь, выразивший мнение о недопустимости их увольнения.

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