Депутат сейма Латвии: Распад России закончит войны в Европе

В Европе видят только один способ, как решить проблему военной российской агрессии

Депутат сейма (парламента) Латвии Александр Кирштейнс убежден, что мир в Европе наступит с распадом России. Об этом он написал в Twitter.

Латвийский политик видит только такой путь для решения проблемы с войнами и конфликтами в Европе, который развязывает Москва.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе начнется долгий период мира", – заключил Кирштейнс.

Ка ранее рассказывал представитель правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев, которая также много лет боролась за выход из-под влияния России и свою независимость, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой начнется образование свободных государств на территории России. По его мнению, после ухода от власти президента РФ Владимира Путина или его смерти, Россия распадется на девять частей.

В свою очередь украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко уверен, что война с Россией принесет Украине мир, а россиянам распад. Он считает, что есть вероятность повторения Россией судьбы Советского Союза.

Кроме того, о том, что Россия обречена на распад, говорили и в самой стране. Бывший советник Путина Андрей Илларионов предположил, что главной проблемой для Москвы станут присоединенные к РФ территории.