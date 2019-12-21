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Депутат от "Слуги народа" покупал элитную легковушку на заседаниях в Раде: переписка

21 декабря, 14:14

Депутат поручил жене забронировать автомобиль

Народный депутат, член партии "Слуга Народа" Александр Кабанов занимается покупкой автомобиля Jaguar F-Pace стоимостью 63 тысячи долларов. Журналисты сфотографировали и опубликовали переписки депутата, сообщает TK Media.

Кабанов переписывался насчет автомобиля со своей женой. В течении двух пленарных недель народный депутат неоднократно заходил на сайты продажи автомобилей.

"Может купим Ягуар F-pace? 63к, в наличии шоколадный с белым салоном. Хватит на первый взнос с нулевым кредитом", — написал нардеп жене.

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После этого супруга начала искать данную модель в интернете. Далее нардеп отправил такое же сообщение контакту, подписанному как "Берд Страховая".

Для того чтобы приобрести автомобиль в рассрочку, народному депутату нужна была справка о доходах. Собеседник Кабанова заявил, что сделал бы ему ложную справку о доходах, если бы тот не был публичным лицом. В ответ нардеп предложил сделать такую справку своей супруге, назвав ее декретный отпуск работой на ауторсе.

Спустя неделю "Берд Страховая" отчитался о положительном решении по рассрочке для народного депутата.

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После этого Кабанов сказал жене забронировать автомобиль и сообщил, что "закинет бабло". Он готов сделать взнос в виде 30% от суммы, что составляет более 20 тысяч долларов. Кроме того, Кабанов попросил жену найти инструктора по активному вождению.

Напомним, мы писали, что некоторые министры просят большую зарплату, потому что у них нет "финансовой подушки" и им трудно содержать свои семьи.

Кроме этого, а вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тысяч гривен. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тысяч.

А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тысяч гривен. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тысяч:

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