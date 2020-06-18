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Депутат ушла в запас: Рада "уволила" Ольгу Белькову

18 июня, 12:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белькова была депутатом трех созывов парламента и теперь решила уйти

Верховная Рада на сегодняшнем заседании поддержала проект постановления о сложении депутатских полномочий народным депутатом от "Батькивщины" Ольгой Бельковой. Соответствующее решение поддержали 343 народных депутата.

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По ее словам, у нее есть уже планы на будущее и она готова дальше работать на благо Украины.

"Вы рассматриваете заявление от человека, который абсолютно искренне влюблена в парламентаризм. Я считаю, что парламент является самым выдающимся открытием человечества, потому что именно парламент защищает нас от тирании и ведет нас вперед как общество, как человечество. И украинский парламент не один раз приходил на помощь своему народу. Для меня было честью быть народным депутатом 7, 8 и 9-го созывов… Перед Украиной сегодня есть много вызовов, и в экономике в том числе. Я планирую использовать мой парламентский опыт во благо защиты больших украинских интересов. По этим причинам я и складываю полномочия – спокойно, с планами на будущее и с пониманием того, что в этом зале, во всех без исключения фракциях, есть люди, которые в тяжелые моменты для Украины обязательно сделают так, как нужно великой Украине. Прошу проголосовать и поддержать мое заявление и считать меня политиком запаса", – сказала Белькова.

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня Верховная Рада приняла решение и по нардепу от "Голоса" Святославу Вакарчуку, который тоже написал заявление о сложении депутатского мандата.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада депутат мандат белькова

Источник: Сегодня

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