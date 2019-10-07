Депутатов предлагают задерживать без согласия Рады

Реклама

Фракция партии "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, который урегулирует и упростит процедуру снятия депутатской неприкосновенности.

Принять закон планируют к 1 января.

Согласно документу, если любому гражданину станет известно о совершенном народным избранником преступлении, он сможет написать заявление в ГПУ.

И тогда генпрокурор должен внести данные в Единый реестр досудебных расследований. А дальше, он же, должен получить решение областного апелляционного суда, чтобы Госбюро расследований проводило обыски и прослушивания.

Если факты нарушения подтвердятся, согласие парламента для привлечения к ответственности будет не нужно. Решение о задержании депутата будет принимать суд.

"Если лицо застанут во время совершения преступления, оно может быть задержано. И, собственно, после этого уже получено решение суда соответствующее. Если дело будет касаться любых коррупционных преступлений, то включается уже не обычный суд, не апелляционный суд, а Высший антикоррупционный суд", – объяснил положения законопроекта председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 октября 2017 года пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко внес этот законопроект в парламент. Спустя пару дней Рада запустила процесс снятия неприкосновенности, отправив законопроект на заключение в Конституционный суд. там документ получил одобрение.

В ночь с 29 на 30 августа 2019 года Рада приняла в первом чтении законопроект. Нардепы проголосовали за постановление о предварительном одобрении закона о снятии неприкосновенности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама