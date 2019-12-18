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Депутатов станет проще наказывать: Рада готовится принять важный закон

18 декабря, 09:41

Во вторник с работой в сессионном зале не сложилось из-за ситуации на улице – сегодня депутаты попытаются наверстать

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект, который упростит привлечение депутатов к уголовной ответственности, а также народные избранники попытаются отсрочить штрафы для "евробляхеров".

Так, сегодня будет рассмотрен во втором чтении законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" (снятие неприкосновенности). Проще говоря, депутатов предлагают задерживать без согласия Рады. Если любому гражданину станет известно о совершенном народным избранником преступлении, он сможет написать заявление в ГПУ.

Также депутаты во втором чтении возьмутся за законопроект №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481. Таким образом, Рада попытается отсрочить штрафы за нарушение ввоза "евроблях".

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Еще один важный законопроект (№0979 с предложениями президента) касается урегулирования правового статуса и порядка деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Законопроектом устанавливаются основания для создания таких ВСК.

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Также депутаты рассмотрят ряд проектов постановлений и ратификаций международных документов.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря внеочередное заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обернулось массовым побоищем под зданием парламента. В результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили. Полиция открыла уголовное производство по факту стычек. Позже полицейские жестко "зачистили" улицу от протестующих.

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Верховная Рада депутаты неприкосновенность евробляхи

Источник: Сегодня

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