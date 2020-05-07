Депутатов ждет "жаркое" заседание: что будет в Раде 13 мая

В Раду придут глава правительства с министрами, выступит и глава Нацбанка

Пока сегодня Верховная Рада рассматривала соцзащиту медиков, депутаты уже готовят новое заседание парламента. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что депутаты соберутся в Раде 13 мая. Планируется рассмотреть ряд важных вопросов, заслушать отчет Нацбанка и задать вопросы правительству. Об этом она написала в Facebook.

"Готовимся к следующему внеочередному заседанию Верховной Рады. Оно должно состояться в среду, 13 мая. Сбор подписей уже начат и сегодня, уверена, будет 150 подписей", – написала она.

Депутат отметила, что заседание обещает быть насыщенным, поскольку в повестке будет 26 вопросов. Она назвала ключевые:

банковский закон, который совершенствует регулирование процедуры ликвидации банков, механизма возмещения убытков и тому подобное. Его цель, в первую очередь, защита людей, их интересов и денег, которые были вложены в банки;

законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными на COVID-19. Это означает, что с зарплат и премий не будут вычитаться налоги – медики на руки получат больше денег;

законопроект №2166 об освобождении предпринимателей пенсионного возраста от уплаты единого социального взноса, а также тех предпринимателей, которые работают в сфере науки, литературы, культуры, медицины;

законопроект об оборонных закупках. Его цель – повысить конкуренцию в сфере оборонных закупок;

законопроект об особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении. Это обещанные изменения в так называемый закон "о поправочном спаме" . Документ предлагает ограничить срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок;

. Документ предлагает ограничить срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок; законопроект об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг. Например, люди смогут получать некоторые документы из Центра почте. Предполагается создание Единого государственного веб-портала электронных услуг, которым можно будет пользоваться даже через смартфон;

законопроект №3297, который запрещает банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина;

законопроект №3322, которым предлагается на период действия карантина ввести механизм, чтобы уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут сейчас выполнять свои обязательства перед кредиторами;

законопроект о поддержке креативной индустрии. Например, учреждениям культуры хотят дать возможность уменьшить плату за аренду имущества, если они не имели возможности использовать его из-за карантина. Предусмотрена компенсации за частичную безработицу работников культурной сферы;

доклад председателя Национального банка и Час вопросов к правительству. Будут задавать вопросы премьер-министру, министрам о том, каким образом Украина будет преодолевать экономический кризис и перезагружать медицинскую реформу;

постановление о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады, чтобы с 18 мая парламент вернулся к полноценной работе с нормальным режимом пленарных заседаний.

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Напомним, сегодня Рада застраховала медиков от коронавируса. Теперь если работник медучреждения заразился коронавирусом и это привело к инвалидности, получит внушительную сумму денег. Установлена и компенсация в случае смерти от COVID-19.

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