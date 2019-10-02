Депутаты дискутируют о продаже земли

Уже на этой неделе парламент планирует рассмотреть законопроект о рынке земли

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Уже на этой неделе парламент планирует рассмотреть законопроект о рынке земли.

И если его примут, с октября следующего года участки земли сельскохозяйственного назначения можно будет покупать и продавать.

Разработал документ Кабмин. Но у депутатов есть замечания к законопроекту. Сразу несколько фракций сегодня подчеркнули: иностранцы смогут покупать украинские земли, и нынешний законопроект о рынке земли от этого не обезопасит.

Говорят: представители других государств смогут воспользоваться лазейкой в ​​документе. Специально создавать на территории Украины карманные компании и через них проводить сделки. В "Европейской солидарности" призвали провести широкое общественное обсуждение изменений в вопросе продаже земли.

"Чтобы в первую очередь учитывалась позиция фермерства, малого предпринимателя. И очень четко были даны вопрос о доступе к банковским кредитам для сельскохозяйственных производителей. А также ответ на вопрос, который мы пока не видим, по возможности или невозможности участия в покупке земли иностранцев и особенно – граждан Российской Федерации", – говорит народный депутат (фракция партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

В "Батькивщине" тоже отметили: нельзя открывать рынок земли без согласия граждан. Говорят – в нынешних условиях малые фермеры не смогут конкурировать по ценам с большими агрохолдингами. Поэтому призывали: пока не будет среднего класса аграриев, сдавать участки только в аренду.

"Те люди, которые хотят продать свои паи – нет никаких вопросов, посмотрите на опыт Польши, Франции. Созданы специальные государственные агентства, которые могут купить эту землю у людей по рыночной стоимости. А потом эту землю передавать фермерам в аренду", – заявила народный депутат (фракция партии "ВО" Батькивщина ") Юлия Тимошенко.

В партии большинства успокоили коллег. Мол, предохранители, которые помешают продажи земли иностранцам, непременно найдут. Сейчас работают и над этими, и над другими нормами.

"Есть некоторые предложения, находящиеся на рассмотрении в комитете, которые частично или полностью смогут закрыть те или иные пробелы, которые еще есть в этом законодательстве. Но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы доработать тот законопроект, предложенный Кабинетрм Министров Украины", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Вынести законопроект на рассмотрение парламента планируют уже на этой неделе. Однако, по словам Дмитрия Разумкова, есть еще семь альтернативных документов, поэтому пока неизвестно, какой из них, в результате, могут взять за основу.

Также глава парламента сегодня подтвердил, что хочет уйти с поста председателя партии "Слуга народа", и уже подал соответствующее заявление. Мол, совмещать две должности недостаточно корректно, и очень сложно. Потому что работа по развертыванию партийной структуры отнимает много времени.

"Мы не держимся за должности или регалии, нам надо, чтобы партия работала. Сегодня вы видите, в каком режиме работает Верховная Рада и ваш покорный слуга, поэтому будет трудно еще заниматься этими вопросами", – говорит председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Собраться на съезд, на котором и рассмотрят кадровые перестановки, партия "Слуга народа" планирует в конце октября-начале ноября.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Кабинет министров направил в Раду законопроект о рынке земли. Премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это первый проект закона из пакета по земельной реформе. Еще ряд "земельных" законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с нами в одной рабочей группе, эти законы дополнят пакет.

Закон о рынке сельхозземли, откладываемый почти 20 лет, может стать реальностью. В случае его принятия, он вступит в силу с 1 октября 2020 года. Сайт "Сегодня" разбирался, кому и когда начнут продавать паи.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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