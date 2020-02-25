Депутаты еще реже стали ходить на работу: появились данные за февраль

С начала 2020 года посещаемость пленарных заседаний депутатами значительно упала, бывало, что Верховная Рада пустела еще до окончания заседания. В феврале только 178 народных избранников посетили все заседания.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что в течение этого месяца состоялось 13 пленарных заседаний парламента – на всех присутствовали только 178 депутатов, а это меньше половины. Лидерами по посещению стала фракция "Слуга народа" – 75% депутатов были на всех заседаниях. У "Голоса" 67% депутатов, от "Европейской солидарности" были 67%.

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"В начале февраля парламент перешел к рассмотрению изменений в Земельный кодекс. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение является скорее формальным, чем реальным механизмом повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале", – заметил председатель КИУ Алексей Кошель.

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Отметим, что в новом году у депутатов упала посещаемость зала заседаний в сравнении с предыдущими месяцами. Так, например, в ноябре все заседания посетили 299 депутатов, в декабре посещаемость немного упала – 240 депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", в декабре три депутата вообще не голосовали в Раде. При этом Только два депутата на весь парламент участвовали в 100% голосований.

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