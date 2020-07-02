Электротранспорт хотят "выгнать" с тротуаров: детали законопроекта

Документ уже прошел рассмотрение в профильном комитете Рады

В Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект №3020 относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся с помощью портативных транспортных средств на электрической тяге. Ранее мы писали, что киевляне пересаживаются на гироскутеры и электросамокаты.

Реклама

Как сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк, документ уже прошел профильный комитет Рады.

"Как и планировалось, законопроект про электросамокаты, -скутеры, -скейты прошел комитет... Следующий этап – работа в зале и сбор правок на доработку", – написал он.

"Целью законопроекта является установление правового регулирования отношений, возникающих в процессе эксплуатации (использования) портативных транспортных средств на электрической тяге", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Читайте также: В Днепре в магазине электроники взорвался гироскутер

В тренде Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

Реклама

Законопроект, среди прочего, вводит скоростные ограничения для движения таких транспортных средств по тротуарам.

Согласно документу, лица, которые двигаются с помощью портативных транспортных средств на электрической тяге, имеют право:

двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам со скоростью пешехода;

ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

Отметим, что законопроект пока не выносился на рассмотрение в сессионный зал, какой будет итоговая редакция и будет ли он принят, пока неизвестно.

Ранее новости "Сегодня" писали, где можно ездить на гиробордах и сигвеях в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама