Депутаты и министры хотят больше зарплату: Разумков "поставил их на место"

/ Фото: Верховная Рада

Высокие зарплаты чиновников не дают покоя депутатам, которые тоже хотят получать больше. Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков против этого, пока простые украинцы вынуждены выживать на мизерные зарплаты. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Он напомнил, что в сравнении с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на три тысячи гривен в связи с увеличением прожиточного минимума.

"Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму. У нас он (прожиточный минимум – ред.) вырос и немного изменилась заработная плата, рост заработной платы по сравнению с прошлым годом – около 3 тыс. грн", – сказал Разумков.

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Спикер призвал политиков и чиновников посмотреть, сколько зарабатывают, например, врачи и учителя, прежде чем просить повышение зарплаты.

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"Я не буду говорить за весь депутатский корпус, я от себя скажу – я думаю, что всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не провернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновнику. Покажем эффективность – надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте может пересматривать наши заработные платы", – добавил он.

Напомним, недавно министры один за другим жаловались на небольшие как для их ранга зарплаты, а накануне Нового года получили огромные выплаты, что вызвало скандал в обществе. В ситуацию даже вмешался президент Украины. Владимир Зеленский поручил премьеру Гончаруку сделать справедливые зарплаты.

Отметим, что пока чиновники получали десятки и сотни тысяч гривен, прожиточный минимум в стране вырос "аж" на 174 грн. Читайте подробней, как повысилась в Украине и минимальная зарплата.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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