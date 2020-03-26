Депутаты могут собраться на стадионе: Разумков сообщил подробности

На днях внеочередное заседание Верховной Рады перенесли и, возможно, оно состоится 28 марта. Сегодня же руководство парламента вместе с премьер-министром, представителями правительства и лидерами фракций провели рабочее совещание.

Об этом рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков, передает "Украинская правда".

По его словам, пока точная дата внеочередного заседания не определена, поскольку кипит работа над законопроектами, которые нужно будет вынести на рассмотрение.

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"Отложили политические аспекты все политические партии и группы... Конструктивная работа была сегодня – я думаю, что она еще продолжится. Сейчас работают рабочие группы, будем нарабатывать законопроекты, которые будут рассматриваться во время внеочередного заседания Верховной Рады. Как только будут подготовлены к рассмотрению все законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании, сразу мы его проведем. Сейчас сказать конкретную дату или время будет неправильно, потому что может немного раньше, может чуть позже. Мы работаем в режиме non-stop – будем стараться успеть (к субботе). Но главное – это подготовить то, что надо принимать, то, что действительно поможет стране развиваться и выйти из кризиса, эффективно бороться с коронавирусом и его последствиями. Повестка дня еще не согласована, поэтому мы и дату не можем официально еще обнародовать", – сказал Разумков.

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Учитывая, что Рада ушла на карантин, журналисты поинтересовались, обсуждались ли условия проведения внеочередного заседания. На это спикер ответил, что не исключается даже заседание на стадионе и добавил, что есть несколько вариантов.

"У нас есть несколько вариантов, мы проговаривали с главами фракций и групп – это может быть и зал Верховной Рады, но мы обеспечим средствами личной защиты народных депутатов, а возможно это будет происходить в других условиях... Мы разрабатываем несколько вариантов развития событий", – добавил он.

Украинские политики одними из первых попали в "зону риска". В силу профессиональных обязанностей политик ежедневно контактирует с гораздо большим числом людей, нежели среднестатистический гражданин. Плюс служебные поездки за границу. Из-за этого начали появляться первые коронавирусные нардепы. Читайте подробней в материале "Сегодня", как депутаты работают на дому, пока Рада на карантине.

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