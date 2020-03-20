Депутаты придумали, как работать, не контактируя друг с другом

Народные избранники, в частности, будут использовать видеосвязь, сообщил в эксклюзивном интервью «Сегодня» Дмитрий Разумков

Парламент Украины работает в штатном режиме, хотя и с некоторыми ограничениями, сообщил в эксклюзивном интервью "Сегодня" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, депутаты собираются на заседания комитетов или проводят видеоконференции. Готовят законопроекты, необходимые для преодоления эпидемии коронавируса и ее последствий. Посетителей в помещения парламента пока не пускают. А чтобы обезопасить народных избранников от заражения, все помещения и рабочие места ежедневно дезинфицируют.

"Еще перед внеочередным заседанием, которое было 17 марта, проводилась полная дезинфекция залов и рабочих мест народных депутатов, а также кулуаров. Каждый день идет уборка, идет дезинфекция. Для того, чтобы уменьшить риски заболевания или передачи коронавируса или других болезней", – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее, в интервью телеканалу "Украина 24", Разумков также прокомментировал заражение народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердился коронавирус. Спикер парламента рассказал, что при первых симптомах Шахов самоизолировался, и не посещал встречи парламентариев:

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"Говорил с Шаховым. Он был на совещании 12 марта. После этого он не посещал Верховную Раду Украины, на голосование его не было"

"Максимально предпринимаются меры для того, чтобы проверить, кто с ним контактировал. Пока нет типичных проявлений коронавируса в Верховной Раде, поэтому работаем в штатном режиме", – отметил Разумков.

"Сегодня" сообшали о том, что, согласно распоряжению Кабмина, с 12 марта до 3 апреля 2020 на всей территории Украины введен общенациональный карантин.

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