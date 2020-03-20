Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Депутаты придумали, как работать, не контактируя друг с другом

20 марта, 19:46

Сергей Пономаренко

Народные избранники, в частности, будут использовать видеосвязь, сообщил в эксклюзивном интервью «Сегодня» Дмитрий Разумков

Парламент Украины работает в штатном режиме, хотя и с некоторыми ограничениями, сообщил в эксклюзивном интервью "Сегодня" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, депутаты собираются на заседания комитетов или проводят видеоконференции. Готовят законопроекты, необходимые для преодоления эпидемии коронавируса и ее последствий. Посетителей в помещения парламента пока не пускают. А чтобы обезопасить народных избранников от заражения, все помещения и рабочие места ежедневно дезинфицируют.

"Еще перед внеочередным заседанием, которое было 17 марта, проводилась полная дезинфекция залов и рабочих мест народных депутатов, а также кулуаров. Каждый день идет уборка, идет дезинфекция. Для того, чтобы уменьшить риски заболевания или передачи коронавируса или других болезней", – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее, в интервью телеканалу "Украина 24", Разумков также прокомментировал заражение народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердился коронавирус. Спикер парламента рассказал, что при первых симптомах Шахов самоизолировался, и не посещал встречи парламентариев:

В тренде
Зеленский подписал важные законы по борьбе с коронавирусом

оворил с Шаховым. Он был на совещании 12 марта. После этого он не посещал Верховную Раду Украины, на голосование его не было"

"Максимально предпринимаются меры для того, чтобы проверить, кто с ним контактировал. Пока нет типичных проявлений коронавируса в Верховной Раде, поэтому работаем в штатном режиме", – отметил Разумков.

"Сегодня" сообшали о том, что, согласно распоряжению Кабмина, с 12 марта до 3 апреля 2020 на всей территории Украины введен общенациональный карантин.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада карантин коронавирус эксклюзив Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в Раду
Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в РадуПолитика
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседании
В Раде показали, когда зараженный коронавирусом Шахов был последний раз на заседанииПолитика
Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)
Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом – ложь: новое обращение Владимира Зеленского (видео)Политика
Если коронавирус будет
Если коронавирус будет "буянить" три-пять месяцев, мы зайдем в затяжной экономический кризис – интервью с Юлией КлименкоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...