Депутаты оставили себя без иммунитета: кому это выгодно на самом деле

Для ареста не нужно "добро" ВР. Эксперт: это рычаг для давления

Фото: Н. Лазаренко

Во вторник Рада сняла депутатскую неприкосновенность и отправила на рассмотрение Конституционного суда сразу несколько законопроектов — об отмене адвокатской монополии и назначении президентом глав НАБУ и ГБР.

Без "брони"

Заседание народные избранники начали с присяги. А после, выслушав обращения от фракций и президента, сразу же взялись голосовать за отмену депутатской неприкосновенности. В результате соответствующий законопроект с первой попытки поддержали 373 нардепа. Согласно документу, депутатов смогут без одобрения Рады задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности, а неприкосновенность им больше не гарантируется. Эти изменения в Конституции вступят в силу уже с начала следующего года.

Хотя многие политики обещали отменить иммунитет чуть ли не все 28 лет независимости, эксперты оценивают закон неоднозначно.

"Неприкосновенность должна быть ограничена. Речь не только о безнаказанности, но и о праве отстаивать свою политическую точку зрения против авторитарной власти", — отмечает политолог Тарас Березовец.

Похожее мнение и у экс-депутата юриста Виктории Пташник:

"Полное снятие иммунитета — возможность давления на оппозицию и неугодных. Европейские страны имеют опыт не отсутствия неприкосновенности, а ее ограниченный характер. Например, когда депутат не может избегать уголовных преследований, но его нельзя задержать во время голосования".

Правда, не забыли депутаты и о президентской неприкосновенности — вчера первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал внесение в ВР законопроекта об ограничении иммунитета гаранта. По его словам, документ зарегистрируют уже на следующей неделе.

Повестка

Вторую половину дня у нардепов заняло рассмотрение ряда других правок в главный закон. Предвидя долгие дискуссии, избранники даже согласились работать, пока не исчерпают все вопросы повестки (голосование за направление в Конституционный суд семи проектов о внесении изменений в Конституцию).

Первым избранники отправили туда закон об отмене адвокатской монополии: за это проголосовали 337 нардепов. Документом предусмотрено упразднение нормы о том, что граждан в суде могут защищать исключительно адвокаты. Правило хотят оставить лишь для уголовных дел. Следующим с легкой руки 282 нардепов в ведомство ушел проект, который конституционно разрешает президенту создавать независимые регуляторные органы, а еще — назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Далее в планах у депутатов была отправка в КСУ документа, закрепляющего в Конституции право народа создавать законы. Как именно украинцы смогут предлагать законы, пока не уточняется. Два других законопроекта касаются разрешения для Рады назначать своих уполномоченных и создавать совещательные органы. Сегодня в ВР только один уполномоченный — по правам человека, в будущем их может стать больше по разным сферам.

Также хотят конституционно закрепить избрание депутатов по спискам и сократить их ряды с 450 до 300 человек. В этом же документе указано, что кандидаты, не знающие госязыка, не смогут подаваться в парламент. А вот последний документ призван решить проблему "кнопкодавста" и прогулов в Верховной Раде. Все просто — за такие проступки хотят наказывать лишением мандата.

"КСУ поддержит инициативы Рады"

По мнению экспертов, почти все направленные вчера в КСУ законопроекты имеют большие шансы быть одобренными ведомством.

"КСУ не определяет, верные это решения или нет, он оставляет это право депутатам, но должен определить, насколько проект может быть реализован в рамках Конституции и насколько он соответствует ее общей идеологии", — поясняет политолог Руслан Бортник.

Он добавляет, что инициативы, касающиеся депутатского иммунитета, законодательной инициативы народа, уполномоченных ВР и сокращению ее численности, вероятнее всего, будут поддержаны КСУ, а вот проект о назначении глав НАБУ и ГБР президентом может быть и не одобрен. Также Бортник уверен, что по вчерашнему заседанию нельзя судить об активности новой Рады:

"Сейчас у депутатов порыв, но пока они принимают политические декларации, которые на жизнь простых украинцев почти не влияют. Свою же реальную работоспособность новая Рада покажет на принятии бюджета, решении вопросов тарифов, субсидирования и т. д. Ее мы увидим ближе к середине зимы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что соцсети в восторге от решения Рады о снятии депутатской неприкосновенности. Даже россияне завидуют украинцам, так как в России трудно себе представить депутатов без политического иммунитета.

Также новости "Сегодня" вели подробную хронологию, освещая все события в Раде 3 сентября. Все пордробности заседания парламента читайте в материале: Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама